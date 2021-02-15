Путин намекнул Японии на тщетность попыток вернуть Курилы

Россия намерена развивать отношения с Японией, но только, если они не будут нарушать российскую Конституцию, заявил президент Владимир Путин.

Одна из поправок к Конституции России подразумевает запрет на отчуждение территорий страны. Путин посоветовал журналистам задать вопрос об отношениях с Японией в контексте суверенитета южных Курильских островов главе МИД России Сергею Лаврову.

«Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — сказал президент на встрече с главными редакторами российских СМИ, фрагменты которой были показаны на телеканале «Россия-1».

Южные Курилы перешли к СССР после Второй мировой войны. В Токио считают территории «оккупированными». В Москве заявляют, что не намерены передавать острова, так как они вошли в состав страны по результатам войны.

Из-за территориального спора до сих пор не подписан мирный договор между Японией и Россией, как правопреемницей СССР.