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Путин намекнул Японии на тщетность попыток вернуть Курилы

Источник:
«Россия-1»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия намерена развивать отношения с Японией, но только, если они не будут нарушать российскую Конституцию, заявил президент Владимир Путин.

Одна из поправок к Конституции России подразумевает запрет на отчуждение территорий страны. Путин посоветовал журналистам задать вопрос об отношениях с Японией в контексте суверенитета южных Курильских островов главе МИД России Сергею Лаврову.

«Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — сказал президент на встрече с главными редакторами российских СМИ, фрагменты которой были показаны на телеканале «Россия-1».

Южные Курилы перешли к СССР после Второй мировой войны. В Токио считают территории «оккупированными». В Москве заявляют, что не намерены передавать острова, так как они вошли в состав страны по результатам войны.

Из-за территориального спора до сих пор не подписан мирный договор между Японией и Россией, как правопреемницей СССР.

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