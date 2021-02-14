Чету Навальных сделали символом любви в День Святого Валентина

Митинг в поддержку Алексея Навального проходит в День святого Валентина в романтическом формате. Люди выходят во дворы домов и зажигают огни.

«Люди-светлячки» включают фонари на телефонах. Некоторые выкладывают во дворах сердца из свечек на снегу. Фотографиями и видеороликами участники акции делятся в соцсетях. В постах высказываются слова поддержки в адрес Навального и его супруги Юлии.

На странице Instsgram самого Навального в День всех влюбленных появился пост-обращение к супруге. «Люблю тебя. И все шутки в судах я шучу, чтобы ты смеялась в первом ряду», — написал оппозиционер.

Алексея Навального осудили по делу «Ив Роше». За решеткой оппозиционер проведет два года и восемь месяцев.

Люди, участвующие в акции под негласным названием «любовь сильнее страха», отметили, что чета Навальных стала для них символом настоящей любви. В комментариях их называют лучшей парой в мире.

Позиция власти

Акцию с фонариками прокомментировал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он посчитал, что такие мероприятия, возможно, потребуют «внесения инициатив либо по административной, либо по законодательной линии».

«Если смоделировать ситуацию, что будет такое количество фонариков, это, конечно, будет дискомфортно по отношению к жителям в этом же дворе и доме. Все эти фонарики, все эти акции, люди приходят с работы уставшие, им нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков», — отметил Швыткин.

После задержания Навального 17 января в крупных городах России прошли несогласованные акции в его поддержку. Митинги сопровождались стычками с силовиками. Тысячи их участников были задержаны.