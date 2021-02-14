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Президент России пообещал никогда не бросать Донбасс

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российский лидер признался, что него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе».

«На наших с вами плечах — я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть — огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», — обратился Путин к участникам встречи.

При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что вопрос о включении Донбасса в состав страны на повестке дня ни прямо, ни косвенно этого вопроса не стоит. Но, по его словам, Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения.

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Disobedient

То есть все госнаграды решили обесценить в моральном плане. Паренек наверное выдающийся агроном или сталепромышленник,...

Aliki

за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность ? ему 23...

Sanektуs

Надо наконец ввести гос. награду наподобие "за оборону рейтингов Путина", выдавать её всяким бизнесменам...

jeryakob

из серии "все , что надо знать о путине"
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