Президент России пообещал никогда не бросать Донбасс

Российский лидер признался, что него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе».

«На наших с вами плечах — я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть — огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», — обратился Путин к участникам встречи.

При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что вопрос о включении Донбасса в состав страны на повестке дня ни прямо, ни косвенно этого вопроса не стоит. Но, по его словам, Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения.