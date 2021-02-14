Врач рассказал, как правильно смотреть телевизор

Врач-невролог дал несколько советов, чтобы смотреть телевизор и не получить проблемы со здоровьем. Главное — выбрать правильное положение, чтобы не возникли боли в шее и позвоночнике,

«Оптимально смотреть телевизор сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала. Ни в коем случае не лежа или в каких-то других позах. Если смотреть лежа, то у вас сгибается шейный отдел позвоночника, соответственно приподнимается таз и перегружается шея», — сказал радио Sputnik Врач-невролог Игорь Орлов.

Смотреть любое видео без перерыва можно не более двух часов. Потом нужно встать, походить и размять мышцы, чтобы они не затекали. Это правило, кстати, актуально также при любой сидячей работе.

Иначе нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. «У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы», — пояснил врач.

Большое значение имеет расстояние до экрана. Чтобы глаза не перенапрягались, оно должно быть не меньше полутора-двух метров, напомнил Орлов.