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Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск через Twitter на двух языках пригласил президента России Владимира Путина поговорить с ним в голосовой соцсети Clubhouse.

«Не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?» — написал он. «Было бы большой честью поговорить с вами», — отметил Маск на русском языке.

Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения. Там существуют «кабинеты», в которых обсуждаются отдельные темы. Присоединится к разговору можно только по приглашению.

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Топ комментариев

Disobedient

То есть все госнаграды решили обесценить в моральном плане. Паренек наверное выдающийся агроном или сталепромышленник,...

Aliki

за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность ? ему 23...

Sanektуs

Надо наконец ввести гос. награду наподобие "за оборону рейтингов Путина", выдавать её всяким бизнесменам...

jeryakob

из серии "все , что надо знать о путине"
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