Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск через Twitter на двух языках пригласил президента России Владимира Путина поговорить с ним в голосовой соцсети Clubhouse.

«Не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?» — написал он. «Было бы большой честью поговорить с вами», — отметил Маск на русском языке.

Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения. Там существуют «кабинеты», в которых обсуждаются отдельные темы. Присоединится к разговору можно только по приглашению.