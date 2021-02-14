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Россияне стали больше пить в пандемию

Источник:
«Ведомости»
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Продажи спиртного в России в 2020 году увеличились на 6,1% (против 4,2% годом ранее) на фоне замедления роста продаж продуктов питания и усиления спада торговли непродовольственными товарами, говорится в исследовании компании NielsenIQ.

Продажи пива в минувшем году выросли на 4,4%, пивных напитков — на 2,8%. На 10,7% увеличился спрос на слабоалкогольные напитки, такие как сидр и медовуха, при этом год назад их продажи падали, приводят «Ведомости» исследование.

Продажи джина, по данным NielsenIQ, увеличились на 57%, рома — на 21,6%, фруктовых вин — на 17%. При этом на треть сократились продажи винных напитков, содержащих до 50% вина.

Помимо роста спроса на алкоголь в розничных магазинах Минпромторг отметил интерес россиян к покупкам спиртного в интернете.

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