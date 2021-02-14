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Эксперт посоветовал простой способ зашифровать текст в Word

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Эксперты по кибербезопасности рассказали о простом способе зашифровать текстовый файл Microsoft Word. Эта функция пригодится тем, кто работает с конфиденциальной информацией.

Сам процесс шифрования предельно прост и заключается в нескольких шагах. Сначала необходимо открыть нужный файл Word и перейти на вкладку «Файл». Затем в разделе «Сведения» выбрать пункт «Защита документа» и подпункт «Зашифровать с использованием пароля».

Далее в появившемся окне нужно ввести пароль, после чего подтвердить его. После данной процедуры данный файл можно будет открыть, только введя правильный пароль.

При этом нужно помнить, что восстановить пароль в случае, если вы его забыли, невозможно.

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Disobedient

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jeryakob

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