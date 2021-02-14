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Стоимость биткоина приблизилась к фантастическому уровню

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Курс биткоина вплотную приблизился к фантастическому уровню — 50 тысячам долларов за единицу. Его стоимость выросла на фоне сообщений о том, что компания Tesla вложила в эту криптовалюту 1,5 миллиарда долларов.

Стоимость криптовалюты биткоин превысила 49 тысячи долларов за единицу, приводит РБК данные биржи Coindesk. В 9.09 (по мск) цена поднималась до 49,29 тысячи долларов за единицу.

Курс этой криптовалюты бьет рекорды с конца ноября 2020 года. С начала года курс вырос почти в полтора раза. Еще 2 января стоимость биткоина составляла 33 тысячи долларов за единицу.

Сейчас курс биткоина вырос на фоне сообщения компании Tesla. 8 февраля она уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что в январе вложила в биткоин 1,5 миллиарда долларов.

Tesla заявила, что в «ближайшем будущем» начнет принимать криптовалюту в качестве оплаты.

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