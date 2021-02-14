Электромагнитную пушку для «Коалиции» разработали в России

Российское самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С35 «Коалиция-СВ» в будущем может стать роботом и получить орудие, действующее на новых физических принципах.

Новейшая САУ уже сейчас имеет необитаемое роботизированное боевое отделение с полной автоматизацией стрельбы. Планируется доработать самоходку так, чтобы она могла функционировать в полностью безэкипажном режиме, пишет издание Минобороны России «Армейский сборник».

Дивизион 2С35 существенно превосходит аналогичное подразделение на 2С19М2 «Мста-С». Например, только по размерам поражения участка сосредоточенного огня — в два-три раза, по количеству одновременно выполняемых огневых задач — в три-четыре раза.

В Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» на базе «Коалиции-СВ» создали экспериментальную термоэлектрохимическую артиллерийскую установку, говорится в материале.

В ней для образования мощного электромагнитного поля используется электрохимический (взрывной) генератор энергии. По дальнобойности это орудие в полтора раза превзошло традиционные пушки.