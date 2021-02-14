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Эксперт объяснил причину отсталости Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев объяснил отсталость страны пережитками родоплеменной организации Киевской Руси, которую Украина пронесла с собой сквозь века.

Во времена образования Киевской Руси в славянских княжествах народное вече дополняло княжескую власть. «Трудно найти в Европе другую такую страну, в которой инерция этой примитивной социальной организации была бы столь сильной и столь долгой, как в Украине», — приводит РИА Новости мнение эксперта.

По его словам, княжеско-вечевой строй стал причиной краха Киевской Руси. Затем эта форма государственного устройства перешла к казачеству, что стало причиной конфликтов с Польшей и сближения казаков с Россией.

Даже большевики получили власть на Украине, предложив вечевую форму правления в виде советов. Майданы в современной истории страны эксперт назвал рудиментами подобного типа устройства жизни. «Украинцы верят, что у них есть право смещать гетмана на общем Вече, как было в Киевской Руси», — отметил эксперт.

Вечевая культура блокирует развитие общества и способность абстрактно мыслить, что не позволяет украинцам создать современное государство, полагает Головачев.

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