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Байден расстроился после провала импичмента и оправдания Трампа

Источник:
ТАСС
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Дональд Трамп остается виновным в «позорном нарушении своих обязанностей», несмотря Сенат оправдал его в рамках процедуры импичмента, заявил президент США Джо Байден.

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против — 43.

«Даже те, кто выступил против вынесения обвинительного вердикта считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном нарушении своих обязанностей" и "на практике и морально несет ответственность за то, что он спровоцировал" насилие, которое обрушилось на Капитолий», — приводит ТАСС заявление Байдена.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна — подстрекательство к мятежу.

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Disobedient

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Надо наконец ввести гос. награду наподобие "за оборону рейтингов Путина", выдавать её всяким бизнесменам...

jeryakob

из серии "все , что надо знать о путине"
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