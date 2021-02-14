Байден расстроился после провала импичмента и оправдания Трампа

Дональд Трамп остается виновным в «позорном нарушении своих обязанностей», несмотря Сенат оправдал его в рамках процедуры импичмента, заявил президент США Джо Байден.

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против — 43.

«Даже те, кто выступил против вынесения обвинительного вердикта считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном нарушении своих обязанностей" и "на практике и морально несет ответственность за то, что он спровоцировал" насилие, которое обрушилось на Капитолий», — приводит ТАСС заявление Байдена.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна — подстрекательство к мятежу.