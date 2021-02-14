Ева Грин станет коварной Миледи во французских «Трех мушкетерах»

Французская киностудия Pathе экранизирует роман Александра Дюма «Три мушкетера», а главные роли сыграют известные актеры.

Ключевые роли исполнят Франсуа Сивиль, Венсан Кассель и Ева Грин, которая станет коварной Миледи. Полный актерский состав объявят позже, сообщает издание Variety.

Проект будет состоять из двух частей. Фильмы будут называться «Три мушкетера — Д’Артаньян» и «Три мушкетера — Миледи». Режиссером выступит Мартен Бурбулон, создавший комедии «Любовь вразнос» и «Развод по-французски».

Сейчас фильмы находятся на стадии подготовки к съемкам. Сообщается, что их будут снимать одновременно в конце лета во Франции.

Роман Александра Дюма входит в число самых часто экранизируемых литературных произведений в мире и был экранизирован множество раз, начиная с конца XIX века. Только американских и французских экранизаций, фильмов и мультфильмов по мотивам романа насчитывается более 20.