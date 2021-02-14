Клип на ремикс Арианы Гранде «34+35» за сутки собрал 16 млн просмотров

Американская певица Ариана Гранде выпустила клип на ремикс своей песни «34+35», видео за сутки посмотрели больше 16 миллионов пользователей Сети.

В клипе Гранде исполняет трек вместе с певицами Megan Thee Stallion и Doja Cat. В видео певицы устраивают вечеринку в роскошном номере люкс. Девушки пьют шампанское у бассейна, катаются на тележке для багажа и снимают происходящее на любительскую камеру.

Оригинальная песня «34+35» стала частью шестого альбома певицы «Positions» («Роли»), который вышел осенью 2020 года. Спустя месяц Гранде выпустила клип на этот трек, в котором есть отсылки к «Остину Пауэрсу» и «Метрополису».

Композиция «34+35» вошла в топ-10 американского хит-парада Billboard Hot 100, а также заняла высокие позиции в чартах Австралии, Великобритании, Канады и других стран.