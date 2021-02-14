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Производители мяса схлестнулись в борьбе за покупателя

Источник:
«Российская газета»
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Российское животноводство находится в стадии роста и пытается отвоевать себе побольше места на столе россиянина, сообщил руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов.

По мере роста потребления обостряется конкуренция за рацион потребителей. Каждая подотрасль животноводства заинтересована отвоевать себе побольше места на рынке.

Одни производители расхваливают низкокалорийных бройлеров, другие — настаивают на том, что мраморная говядина должна «проникнуть» в состав даже котлет и пельменей, приводит «Российская газета» слова эксперта.

Время бурного развития для свиноводческой подотрасли позади. Емкость внутреннего рынка будет зависеть от способности свиноводов убедить россиян, что потребление их продукта не противоречит здоровому образу жизни.

В птицеводстве дальнейший прирост обеспечат большей частью производители нишевой продукции — индейки, уток, гусей. Потребление в этом сегменте составляет два-три килограмма на человека и в обозримой перспективе может вырасти до четырех-пяти кило, считает Дальнов.

Доля говядины в рационе россиян может увеличиться при условии роста доходов населения. Что до мелкого скота, то здесь эксперт считают перспективным продуктом баранину — для нее есть ниши на внутреннем рынке.

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