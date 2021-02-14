Путин рассказал, как Навального использовали противники России

Противники России задействовали Алексея Навального в момент накопленного раздражения и недовольства людей, считает президент России Владимир Путин.

Оппоненты России давно используют в своих целях амбициозных и жаждущих власти людей. «Испокон веков это всегда было, со времен царя гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны», — приводит РИА Новости слова Путина.

«Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти... И все это просто самым активным образом используется», — сказал он.

Путин отметил, что ситуацию с Навальным «используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов».

Президент признал, что сейчас «человеку стало хуже жить». «Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить... Кто виноват? Начальство», — сказал он.