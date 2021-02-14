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Горная порода обрушилась на шахте в Кузбассе, есть жертвы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС России

Горная порода обрушилась на шахте «Юбилейная» в Кузбассе. Один из шахтеров обнаружен без признаков жизни, сообщает пресс-служба МЧС России.

Информация об обрушении породы в штреке поступила в 03.10 по местному времени в воскресенье. «На момент происшествия в шахте находились 98 человек <...>", — уточнили ТАСС в МЧС России.

«Сейчас 92 человека выведены на поверхность, пять человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один человек, к сожалению, обнаружен без признаков жизни», — сказали в пресс-службе.

Тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин поднято на поверхность. По предварительной информации, обрушение произошло в момент работы погибшего на комбайне, отбивавшем горную массу, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам следователи примут решение по поводу возбуждения уголовного дела.

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Disobedient

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Aliki

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jeryakob

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Надо наконец ввести гос. награду наподобие "за оборону рейтингов Путина", выдавать её всяким бизнесменам...
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