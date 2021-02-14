Новосибирские музыканты начали сбор денег на городской Дом джаза

Музыканты Юлия Демидова и Владимир Шнец решили открыть в Новосибирске Дом джаза, они собирают деньги на ремонт помещения с помощью краудфандинга.



«Новосибирский Дом Джаза — это не коммерческое развлекательное заведение, а клуб единомышленников, арт-пространство, где будут собираться музыканты и почитатели джаза. Это место для джемов и мастер-классов, место, где молодые музыканты смогут в неформальной обстановке пообщаться и поиграть с мастерами стиля», — говорится в описании проекта.



В Доме Джаза разместится небольшая концертная площадка, детская джазовая студия, музей джаза, репетиционная база, студия звукозаписи.



Демидова и Шнец получили в долгосрочную аренду муниципальное помещение возле метро, но оно в ужасном состоянии. Нет ни электричества, ни воды, все завалено горами строительного мусора. На ремонт потребуется около 3-5 миллионов рублей. Музыканты решили собрать деньги с помощью краудфандинга частями.



Они запустили сбор 150 тысяч рублей, и за неделю собрали почти 100 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на вывоз строительного мусора, подключение электричества и водоснабжения, перепланировку помещений.