Изменена маркировка восстановленного молока

Восстановленное молоко с 13 февраля разрешили называть молочной продукцией, до этого такая продукция на полках магазинах считалась молочным напитком. Маркировка меняется из-за внесенных поправок в технический регламент ЕАЭС.

В регламенте указывается, что восстановленное молоко может быть использовано при производстве кисломолочной продукции, детских молочных смесей, кондитерских, мясных и хлебобулочных изделий.

Для обезжиренного восстановительного молока возможен синеватый оттенок, для стерилизованного — светло-кремовый оттенок, для обогащенного молока — в зависимости от цвета компонента, используемого для обогащения.

Допускается сладковатый привкус, а также недостаточный вкус и запах. Для восстановленного молока также характерен легкий привкус кипячения. В целом регламент ЕАЭС к такому напитку почти ничем не отличается от требований к обычному питьевому молоку.

Восстановленное молоко перешло в разряд молочных напитков в 2008 году. Изменения в маркировке позволят производителям идентифицировать продукт, фасовать в потребительскую упаковку и выпускать его в обращение как восстановленное молоко.