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Бюджет России спасут «печатным станком»

Источник:
Finanz.ru
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Фото: Alexey Kudenko / CC BY-SA 3.0

Банк России запустит «печатный станок» для финансирования дефицита бюджета, продолжив масштабные операции по операциям сделок купли государственных ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее определенной цене — так называемым репо.

С помощью такого механизма регулятор намерен снабжать банки рублевыми кредитами. В конце прошлого года Центробанк залил в банковскую систему 817 миллиардов рублей дополнительных кредитов.

В свою очередь, банки вложили 4,1 триллиона рублей в покупку облигаций федерального займа, что позволило залатать образовавшуюся «дыру» в федеральной казне. В целом деньгами регулятора удалось профинансировать 20% дефицита бюджета

Вливания продолжатся в 2021 году, на январских аукционах Центробанк выделил банкам еще 306 миллиардов рублей. Эти деньги должны вернутся в бюджет с помощью государственных ценных бумаг.

Закон запрещает регулятору напрямую финансировать казну денежной эмиссией. Однако он может вливать «напечатанные» деньги в банки, принимая в качестве залога госбумаги, купленные ими на аукционах.

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Disobedient

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jeryakob

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