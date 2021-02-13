Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу

Восьмой сезон проекта «Голос. Дети» стартовал на Первом канале в пятницу, 12 февраля. Финалистка прошлого сезона Софья Туманова рассказала Sibnet.ru, что самое сложное для участников на этапе слепых прослушиваний.

Слепые прослушивания в «Голосе» — первый этап музыкального конкурса. Участники поют на сцене, а члены жюри сидят к ним спиной. Когда наставникам нравится голос исполнителя, они поворачиваются к нему лицом. Если повернулся только один член жюри, то музыкант отправляется к нему в команду, если несколько — то выбирает себе наставника.

«Самое сложное во время выступления — развернуть все кресла наставников, запасть в душу слушателям твоего творчества и просто не расплакаться от счастья», — поделилась Софья Туманова, которая заняла на седьмом «Голосе» второе место. На слепых прослушиваниях к ней повернулись все наставники.

Удача улыбается не всем участникам. Некоторые дети заканчивают выступление за спинами наставников. Выступить отлично мешает волнение и неуверенность в себе — именно такие причины чаще всего называют члены жюри, объясняя, почему не развернули кресло. Софья Туманова также считает волнение главным врагом участников.

«Постоянно терзаешь себя вопросами: пройдешь ли ты? Понравишься ли ты наставникам? И эти вопросы только мешают. Но, когда выходишь на сцену, получаешь сильную поддержку от близких, позитивные эмоции наставников и, когда ты поешь, растворяешься. И потом уже все случается так, как должно быть», — сказала юная певица.

После участия в «Голосе» София Туманова продолжила заниматься музыкой. Школьница из Новосибирска выпустила песню— «Больше света», а также принимала участие в отборе на детское Евровидение.