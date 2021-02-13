Снегопад в Москве побьет исторический рекорд

Количество выпавшего в Москве снега в субботу побьет рекорд за всю историю наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Максимальная для 13 февраля высота снежного покрова в Москве за весь период наблюдений с 1879 года составляла 60 сантиметров. Вечером в субботу высота составляла 56 сантиметров, при этом снегопад продолжается, передает «Интерфакс».

Согласно прогнозу, сильный снегопад закончится утром в воскресенье. На смену рекордным осадкам придет аномальный холод, с 15 февраля температура в Москве будет ниже нормы на 10-13 градусов, уточнил Вильфанд.

По данным городского метеобюро, с начала снегопада в столице выпало 65% месячной нормы осадков. Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и рекордным пробкам.

В частности, московский аэропорт «Домодедово» сообщил об изменении расписания рейсов на вылет и прилет. Так, перенесено время вылета и прилета десятков рейсов, несколько рейсов отменены.