Зеленый чай оказался лекарством от рака

Зеленый чай способствует замедлению роста раковых клеток, выяснила международная группа исследователей. Напиток активирует специфический белок в человеческом теле.

За противораковый эффект отвечает антиоксидант галлат эпигаллокатехина (EGCG), пишет Nature Communications. Данное вещество способен активировать противораковый белок p53, имеющийся в человеческом организме.

Данный белок умеет восстанавливать повреждения ДНК в человеческом теле и разрушать раковые клетки. Ученые полагают, что белок р53 можно назвать самым важным белком для борьбы с раком.

Обычно после образования в организме р53 быстро разлагается, однако EGCG предохраняет белок от деградации. Эксперименты показали, что молекулы EGCG активно соединялись с p53. В результате концентрация белка резко вырастала, опухоль уничтожалась.