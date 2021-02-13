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Зеленый чай оказался лекарством от рака

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tom Ipri / Attribution-ShareAlike License

Зеленый чай способствует замедлению роста раковых клеток, выяснила международная группа исследователей. Напиток активирует специфический белок в человеческом теле.

За противораковый эффект отвечает антиоксидант галлат эпигаллокатехина (EGCG), пишет Nature Communications. Данное вещество способен активировать противораковый белок p53, имеющийся в человеческом организме.

Данный белок умеет восстанавливать повреждения ДНК в человеческом теле и разрушать раковые клетки. Ученые полагают, что белок р53 можно назвать самым важным белком для борьбы с раком.

Обычно после образования в организме р53 быстро разлагается, однако EGCG предохраняет белок от деградации. Эксперименты показали, что молекулы EGCG активно соединялись с p53. В результате концентрация белка резко вырастала, опухоль уничтожалась.

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