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Coca-Cola разольет напитки по бумажным бутылкам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Компания Coca-Cola начнет продавать напитки в бумажной бутылке, тестирование новой упаковки начнется летом 2021 года.

Прототип бумажной бутылки содержит тонкий пластиковый вкладыш, однако в перспективе компания рассчитывает создать полностью перерабатываемую бутылку без пластика, передает BBC.

На первом этапе бумажные бутылки с напитками Coca-Cola начнут продавать через розничную сеть в Венгрии, затем они поступят в другие европейские страны. В дальнейшем возможет мировой старт производства бумажных бутылок.

Исследование экологов ранее показало, что компания Coca-Cola стала мировым лидером по загрязнению планеты пластиком. Около 15 тысяч волонтеров проанализировали состав выброшенного пластика в 55 странах, мусор от продукции Coca-Cola обнаружили в 51 стране.

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