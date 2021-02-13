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НАТО испугалось российского флота

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Адмиралтейские верфи»

Возможности российского Военно-морского флота в последние годы серьезно выросли и вызывают беспокойство со стороны стран НАТО. В частности, новейшие подводные лодки получили опасное для западных стран вооружение.

Россия имеет сильные морские традиции. Например, подводные лодки в структуре российского флота играют важную роль в демонстрации силы и ядерном сдерживании, пишет американское издание The Diplomat.

Военный потенциал России значительно увеличился с 1991 года благодаря реформам в области модернизации и финансирования, а также в результате перехода к высокотехнологичным вооружениям, отмечает автор материала.

Возрождение российских подводных лодок представляет собой серьезные проблемы для США и других стран. В частности, субмарины недавно получили на вооружение крылатые ракеты «Калибр» и межконтинентальные баллистические ракеты «Булава-30».

Кроме этого, подводные лодки специального назначения «Хабаровск» и «Белгород» станут носителями ядерных торпед «Посейдон», которые при использовании могут фактически уничтожить значительную часть побережья США.

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