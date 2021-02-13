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Бомбардировщики США получили задачи в небе над Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense Search

Военно-воздушные силы США получили новые задачи в отношении потенциальных противников, в число которых входит Россия. В частности, американские бомбардировщики теперь должны быть готовые нанести удары в глубине «вражеской» территории.

Теперь самолеты ВВС США будут совершать полеты над «политически чувствительными» регионами в Тихом океане и в Европе, а также без посадок пролетать большие расстояния в стратегически важные районы и обратно, пишет издание The Drive.

Это необходимо для сдерживания России, а также других потенциальных врагов, в число которых входят Китай, Иран и Северная Корея. Отмечается, что измененная стратегия должна продемонстрировать возможности американских ВВС наносить внезапные удары.

Издание указывает, что в случае военного конфликта группам бомбардировщиков B-1B и B-52H будет поставлена задача общие наборы целей на обширной территории, так как они позволят подлететь к ним на минимальное расстояние.

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