Создатели Стоунхенджа оказались вандалами

Для постройки Стоунхенджа могли быть использованы мегалиты более древнего памятника, который находится в юго-западной части Уэльса, выяснили британские археологи.

По мнению ученых, таким памятником стал археологический комплекс Ваун-Маун, построенный около 5 тысяч лет назад, пишет научный журнал Antiquity. Этот комплекс располагается в холмах Пресели валлийского графства Пембрукшир.

От него сохранилось всего четыре мегалита. По их положению, а также ямам в почве от других частей памятника исследователи выяснили, что диаметр Ваун-Мауна составлял около 110 метров, это практически идентично Стоунхенджу.

Оба сооружения также ориентированы на место, где восходит солнце во время летнего солнцестояния. Более того, часть мегалитов Стоунхенджа вытесана из той же породы, что и сохранившиеся фрагменты Ваун-Мауна.

Наконец, археологи обнаружили, что поперечное сечение одного из камней Стоунхенджа совпадает по форме с ямой, которая осталась после выемки аналогичного камня в более древнем сооружении.

По мнению исследователей, древние люди разобрали валлийское сооружение для строительства Стоунхенджа. Скорее всего, Ваун-Маун к тому времени был заброшен. Работы по разборке памятника велись примерно за 3 тысячи лет до наступления нашей эры.