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Звезды Евровидения Рыбак и Сирушо выпустили клип на песню «Stay»

Источник:
Sibnet.ru
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Победитель и участница Евровидения Александр Рыбак и Сирушо записали совместную песню «Stay» и выпустили клип.

«Я был так счастлив, когда звезда Евровидения Сирушо пригласила меня спеть с ней. Она не только удивительно талантлива, но и у нас есть кое-что общее: мы оба любим энергичную танцевальную музыку, но у нас обоих также есть сердце для ностальгии», — написал в Instagram Рыбак.

Норвежский скрипач Александр Рыбак стал победителем главного европейского музыкального конкурса Евровидение в 2009 году. А армянская певица Сирушо выступала на шоу в 2008 году, заняв четвертое место.

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