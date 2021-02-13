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Назван способ повысить эффективность вакцинации от коронавируса

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Для максимальной эффективности вакцинации российским препаратом «Спутник V» после прививки в течение двух дней не следует перегружать себя физическими нагрузками, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это нужно для лучшего формирования иммунного ответа на вакцину. Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют выносливости <…> просто надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения», — сказал он.

В период вакцинации также важно полноценное питание, поскольку на образование антител требуется дополнительная энергия. Длительные занятия спортом осложняют синтез белка, необходимого для формирования антител, уточнил специалист.

Если перегрузить организм, то человеку просто не хватит глюкозы, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно. Также формированию антител мешают депрессивное состояние и такие вредные привычки, как алкоголизм и наркомания, добавил Гинцбург.

«Спутник V» — российская векторная вакцина, ставшая первым в мире препаратом от коронавируса. Средство разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его эффективность составляет 91,6%.

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