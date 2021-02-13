Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена

Президент России Владимир Путин наградил певца Юрия Киселева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

23-летний Киселев получил награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Киселев — сын бизнесмена и продюсера Владимира Киселева, владельца «Русской медиагруппы».

Юрий Киселев Киселев-младший входит в совет директоров «Русской медиагруппы» и руководит компанией «Брайт Стар». Согласно данным в официальной группе компании в соцсетях, она занимается организацией концертов.

Киселев выступает на сцене под псевдонимом ЮрКисс, у его официальной странице в YouTube менее 12 тысяч подписчиков. Самый популярный клип певца на песню «Будь смелей» просмотрели 3,9 миллиона раз.