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Украина признала выполнение Минских соглашений невозможным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — сказал Ермак в интервью телеканалу «Украина 24».

Ермак отметил, что переговоры в рамках соглашений идут «очень медленно и сложно». Ключевую роль в решении конфликта на востоке Украины Ермак отвел США, а также Франции и Германии — участникам переговоров в «нормандском формате».

Минские соглашения были заключены в сентябре 2014 года Россией и Украиной при посредничестве ОБСЕ. Они предусматривают введение на территории непризнанных республик режима прекращения огня и создания органов местного самоуправления.

В тот же год администрация Украины приняла закон об особом статусе Донбасса. Он предусматривает введение особого статуса управления в Донбассе после окончательного вывода войск и проведения на территориях выборов в местные органы власти.

В декабре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в саботаже Минских договоренностей и призвал страну к прямому диалогу с непризнанными республиками, на который украинские власти не идут.

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