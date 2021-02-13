Раскрыт текст сообщения для запуска российских ракет

Команда на пуск ракет российского комплекса «Искандер» приходит в виде текстового сообщения: «Перейти в готовность 1», об этом стало известно по итогам учений ракетчиков в Курской области.

Военные называют такое сообщение «эсэмэской», пишет «Российская газета». У сообщения есть «невидимая» часть, содержащая координаты цели, а также набор цифр и символов. После получения SMS расчет вводит полученный код в бортовой компьютер.

«Затем командир нажимает на кнопку "Режим", и дальше машина действует самостоятельно: раскручивает гироскопы ракеты, опускает опоры, раздвигает крышу, поднимает ракету и так далее», — пояснил журналистам ракетчик.

Подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи из них команду можно отменить. За минуту до запуска в двигателе ракеты начинается химическая реакция, после этого запуск ракеты становится неизбежным.

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях до 500 километров с высокой точностью. Скорость полета ракеты составляет около шести скоростей звука.