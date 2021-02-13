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Ученые обнаружили новый древний вид рептилии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Аргентинские палеонтологи обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад.

Исследователи обнаружили новый вид ринхозавров — четвероногих травоядных животных длиной около трех метров, которые жили вместе с первыми динозаврами, передает агентство по популяризации науки CTyS-UNLaM.

Ноги ринхозавров были расположены по бокам тела, а живот прижат к земле, как у современных ящериц. На морде у них был костлявый клюв, исследователи предполагают, что он позволял обрабатывать пищу перед проглатыванием.

Открытие сделали в национальном парке Талампайя. Были обнаружены фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и часть бедра. Отмечается, что останки животных собирали десять лет.

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corrector

дай бог получится прецедент, и начнут наконец их отлавливать !

Disobedient

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Гаврило Принцип

Территории 404 флот ни к чему.

se 34

Когда уже США и Европа перестанут указывать как нам жить???
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