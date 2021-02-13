Канал «Россия» показал эксклюзивные кадры с девятого «Склифосовского»

Эксклюзивные кадры из девятого сезона сериала «Склифосовский» показывают преобразившихся старых героев и новых персонажей медицинской саги. Фото предоставлены телеканалом «Россия».

Съемки девятого сезона идут полным ходом. Главные роли в «Склифосовском» исполняют Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Евгения Дмитриева, Константин Юшкевич. В новых сериях появится актриса Мария Порошина — звезда сериалов «Всегда говори всегда», «Березка» и «Челночницы» и другие популярные артисты.

В предыдущем сюжете герои прошли серьезные испытания на прочность. Брагин сражался со своей болезнью, но на первый план все равно ставил пациентов. Сотрудникам «Склифа» часто приходилось нарушать правила, чтобы спасти жизни.

Сюжет нового сезона пока держится в секрете. Известно, что Мария Порошина сыграет в нем весомую роль, но ни актриса, ни создатели проекта не раскрывают ее сюжетную линию. Судя по свежим снимкам со съемок — Порошина — Главврач Тамара Сперанская.