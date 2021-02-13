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США пригрозили санкциями за достройку «Северного потока — 2»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

США оценят возможность ввода санкций при попытках достроить «Северный поток — 2», заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Наша позиция очень ясна и не претерпевала изменений. Президент Байден ясно говорил, что "Северный поток — 2" плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности», — сказал он на брифинге.

По словам дипломата, США «продолжают отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопровод», в случае таких попыток Белый дом примет решение о применимости санкций.

Ранее стало известно, что власти Германии обсуждают с американской стороной «Северный поток — 2». В частности, в числе обсуждаемых вариантов — возможность автоматического прекращения подачи газа по трубопроводу в случае «нарушений» Россией прав человека.

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