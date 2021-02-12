Аномальный объект обнаружили вместо черной дыры

Астрономы обнаружили аномальный объект вместо гипотетической черной дыры промежуточной массы в центре шарового звездного кластера NGC 6397. Он представляет собой космический конгломерат из-за самых разных образований.

Шаровое скопление NGC 6397 очень древнее и находится на расстоянии 7,8 тысячи световых лет от Земли. Изначально в центре скопления астрономы ожидали обнаружить черную дыру промежуточной массы, пишет Astronomy & Astrophysics.

Оказалось, что невидимая масса в плотном ядре шарового скопления действительно присутствует, однако не является точечной, чего можно ожидать от уединенной черной дыры. По всей видимости, она представляет собой скопление мелких черных дыр.

Невидимый компонент также может состоять из останков белых карликов и нейтронных звезд, предполагают астрономы. При этом аномальный конгломерат постоянно сталкивается, поглощается и разлетается в разные стороны.