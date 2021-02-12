Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз

Германия считает обескураживающими слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения очередного пакета санкций против Москвы, заявила официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

«Эти заявления действительно сбивают с толку и непонятны», — цитирует западного дипломата Reuters. Зассе напомнила о выступлении главы МИД Германии Хайко Мааса, который не исключил новых санкций в отношении России, но в то же время подчеркнул важность диалога с Москвой.

Лавров в интервью Владимиру Соловьеву ранее сказал, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

При этом глава МИД отметил, что Евросоюз по-прежнему является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером России, поэтому Москва рассчитывает продолжать взаимовыгодный бизнес.

«Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — подытожил Лавров.