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Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DesignRecipe / Attribution License

Германия считает обескураживающими слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения очередного пакета санкций против Москвы, заявила официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

«Эти заявления действительно сбивают с толку и непонятны», — цитирует западного дипломата Reuters. Зассе напомнила о выступлении главы МИД Германии Хайко Мааса, который не исключил новых санкций в отношении России, но в то же время подчеркнул важность диалога с Москвой.

Лавров в интервью Владимиру Соловьеву ранее сказал, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

При этом глава МИД отметил, что Евросоюз по-прежнему является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером России, поэтому Москва рассчитывает продолжать взаимовыгодный бизнес.

«Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — подытожил Лавров.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

pojarnik

если на космодроме воровали то тут начальство себя не обидело и это везде также и врачам не платят за...

corrector

дай бог получится прецедент, и начнут наконец их отлавливать !
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