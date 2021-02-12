Надувной украинский «флот» высмеяли в Сети

Оказанная США помощь в виде надувных лодок для Военно-морских сил Украины насмешила пользователей Сети. Ранее украинское Министерство обороны обнародовало отчет о технической помощи Соединенных Штатов.

В частности, ВМС Украины получили более 70 надувных лодок. «Событие подтверждает, что Украина не одна в противостоянии России», — подчеркнуло военное ведомство на официальной странице Facebook.

Такая помощь Вашингтона вызвала саркастические комментарии в соцсетях. Некоторые пользователи отметили, что еще несколько десятилетий назад Украина строила мощные боевые корабли, которые не уступали американским судам.

«Тысячекратно извиняюсь, но для национальной безопасности чрезвычайно важны и весла к резиновым лодкам. Можно ли их как-то нам передать, чтобы не грести руками? Нижайше благодарим вас!» — написал депутат Рады Александр Дубинский.

Еще один комментатор предположил, что резиновые лодки Киев получил взамен на отданное ядерное оружие. Другой пользователь сравнил такую помощь с покупкой надувных матрасов. «Страна, которая строила авианосцы, крейсера, ледоколы», — грустно подытожил один из участников обсуждения.