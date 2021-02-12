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Государство проверит реальные зарплаты бюджетников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству собрать реальные данные о зарплатах бюджетников. По его словам, принципы оплаты труда бюджетников в регионах должны быть максимально прозрачными.

«Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет», — цитирует главу кабинета министров «Интерфакс».

Мишустин уточнил, что чиновникам недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, важно видеть за этими цифрами людей. Он отметил, что это чувствительный вопрос для россиян.

Правительству необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника, а также проанализировать, как различаются зарплаты в рамках одной структуры.

«Поручаю руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию в министерство труда по организациям вашего ведения и в курируемых вами отраслях в регионах для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации», — сказал Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям оперативно проанализировать вопрос соответствия зарплат бюджетников «майским указам» 2012 года и устранить все нарушения.

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