ЦБ сохранил ключевую ставку после разгона инфляции

Банк России в четвертый раз подряд оставил ставку на уровне 4,25%. Регулятор не стал возвращаться к смягчению политики на фоне разгона инфляции выше 5%.

Решение о сохранении ставки ЦБ принял в условиях разгона роста цен: по итогам января годовая инфляция составила 5,19% при запланированном уровне 4%.

«В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены», — говорится в сообщении Банка России.

Центробанк взял паузу в смягчении денежно-кредитной политики в сентябре, а до этого с начала 2020 года понизил ставку с 6,25 до 4,25%.

«Любое действие, кроме как сохранение ставки неизменной, будет рассматриваться как сюрприз в текущих условиях», — приводит РБК мнение экономиста Citi Ивана Чакарова.