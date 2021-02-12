Юрист объяснил, можно ли в магазин с собакой

Хозяева собак могут спокойно заходить с собаками в любой магазин — законов и санитарных правил, запрещающих это, не существует.

«Законодательным уровнем не установлено запрета на нахождение в общественных местах лиц со своими животными, в том числе с собаками. Можно хоть с упряжкой собак зайти в магазин», — сказал юрист Никита Тарновский в программе «НашПотребНадзор».

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора России по Московской области Надежда Раева подтвердила, что никаких запретов на вход посетителей с домашними животными в санитарных правилах нет.

Владелец при посещении магазина должен держать пса на поводке, а некоторые породы должны быть в наморднике. Требования могут отличаться в зависимости от региона.