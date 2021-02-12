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Юрист объяснил, можно ли в магазин с собакой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Хозяева собак могут спокойно заходить с собаками в любой магазин — законов и санитарных правил, запрещающих это, не существует.

«Законодательным уровнем не установлено запрета на нахождение в общественных местах лиц со своими животными, в том числе с собаками. Можно хоть с упряжкой собак зайти в магазин», — сказал юрист Никита Тарновский в программе «НашПотребНадзор».

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора России по Московской области Надежда Раева подтвердила, что никаких запретов на вход посетителей с домашними животными в санитарных правилах нет.

Владелец при посещении магазина должен держать пса на поводке, а некоторые породы должны быть в наморднике. Требования могут отличаться в зависимости от региона.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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