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Песков рассказал о здоровье Путина

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Здоровье президента России Владимира Путина отменное, и вакцинация помогает сохранять такое состояние, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье», — приводит РБК слова Путина, сказанные им в ответ на вопрос о том, когда Путин делал прививку от гриппа и собирается ли он прививаться сейчас.

Ранее стало известно, что в прививочном плане главы государства есть прививки от гриппа и пневмококка. Также Путин не исключил, что про вакцинируется от коронавируса после консультации с врачами, так как одновременно прививки делать нельзя.

Президент допустил, что сделает прививку от COVID-19 в конце лета или в начале осени в связи с большим числом предстоящих поездок.

В середине декабря 68-летний Путин заявил, что пока не делал прививку против коронавируса из-за своего возраста. После того, как Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет, Песков сообщил, что президент принял решение привиться против инфекции.

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