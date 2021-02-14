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Почему подъезды в СССР всегда красили в синий и зеленый цвета

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Строители и коммунальные службы в советские времена красили подъезды жилых домов в оттенки голубого и зеленого. По одной из версий, в стране был избыток такой краски, по другой — так поступали по совету дизайнеров.

Зеленая краска использовалась для покраски военной техники и окрашивания пассажирских вагонов на железной дороге. Синий цвет применяли на автозаводах — красили кабины грузовиков. Такую краску выпускали краску в огромном количестве, поэтому были ее излишки.

Существует версия, что после Великой Отечественной войны осталось так много неизрасходованной зеленой краски, что во времена хрущевского строительного бума появилось распоряжение использовать военные запасы для оформления новостроек, приводит РБК мнение экспертов.

Авторы книги «За здоровый быт» 1957 года издания советовали красить стены в зеленый и синий оттенки, чтобы зрительно расширить помещение и создать уют. Отмечалось, что эти цвета успокаивают психику.

В советские времена стены в подъездах стали красить в две горизонтальные полосы. Нижнюю часть, до плеча взрослого человека, покрывали краской, а верхнюю, до потолка — побелкой. Краска защищала стены от плесени и грязи. Зеленый и синий цвета лучше всего скрывали огрехи работы маляров, царапины, надписи и рисунки,

Подъезды в две горизонтальные полосы красят до сих пор. В большинстве случаев для этого выбирается зеленый или синий цвет.

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