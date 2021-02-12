Свиньи научились играть в компьютерные игры

Четыре свиньи научились играть в видеоигру, задача которой — переместить джойстиком курсов к одной из стенок экрана, то есть эти животные обладают неожиданными когнитивными способностями.

В исследовании Университета Пердью участвовали две йоркширские свиньи по имени Гамлет и Омлет, а также два минипига Эбони и Айвори. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Сначала животных обучили приближаться и манипулировать джойстиком мордой перед монитором компьютера. Затем они стали играть в видеоигру, цель которой заключалась в перемещении курсора к четырем разным стенам на экране.

Фото: © Eston Martz / Государственный университет Пенсильвании

Все животные поняли задачу. Их результаты были выше показателя случайности. Также оказалось, что свиней не обязательно мотивировать лакомством. Они готовы выполнять задания просто из-за важности социального контакта с исследователями.

«Такого рода исследования важны, потому что, как и с любыми другими живыми существами, то, как мы взаимодействуем со свиньями и что мы делаем с ними, влияет на них и имеет для них значение», — прокомментировала эксперимент ведущий автор исследования Кэндис Крони изданию EurekAlert.