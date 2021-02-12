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Свиньи научились играть в компьютерные игры

Источник:
Sibnet.ru
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Четыре свиньи научились играть в видеоигру, задача которой — переместить джойстиком курсов к одной из стенок экрана, то есть эти животные обладают неожиданными когнитивными способностями.

В исследовании Университета Пердью участвовали две йоркширские свиньи по имени Гамлет и Омлет, а также два минипига Эбони и Айвори. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Сначала животных обучили приближаться и манипулировать джойстиком мордой перед монитором компьютера. Затем они стали играть в видеоигру, цель которой заключалась в перемещении курсора к четырем разным стенам на экране.

Фото: © Eston Martz / Государственный университет Пенсильвании

Все животные поняли задачу. Их результаты были выше показателя случайности. Также оказалось, что свиней не обязательно мотивировать лакомством. Они готовы выполнять задания просто из-за важности социального контакта с исследователями.

«Такого рода исследования важны, потому что, как и с любыми другими живыми существами, то, как мы взаимодействуем со свиньями и что мы делаем с ними, влияет на них и имеет для них значение», — прокомментировала эксперимент ведущий автор исследования Кэндис Крони изданию EurekAlert.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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