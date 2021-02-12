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Житель Кызыла съел 25 пельменей за две минуты

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Кызыла съел 25 пельменей за две минуты на праздновании лунного нового года Шагаа, с этим результатом он стал победителем конкурса, сообщает мэрия Кызыла.

Тувинцы, как и многие восточные народы, встречают новый год – Шагаа по лунному календарю. По лунному летоисчислению с началом Шагаа начинается весенне-летний сезон. В 2021 году первый день нового года по лунному календарю пришелся на 12 февраля.

Победителем конкурса по поеданию пельменей стал 39-летний Белек Сат, который съел 25 пельменей за минуту. Всего во «вкусном» состязании приняли участие 11 человек. Самым великовозрастным участником стала 61-летняя Цецег Ооржак, а самым юным 10-летний Балган Монгуш. По условиям конкурса, участники должны были съесть 25 штук пельменей на время.

Победитель получил тон – тувинское национальное пальто. За второе место организаторы вручили безрукавку, обладатель третьего места получил борт – тувинский головной убор.






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