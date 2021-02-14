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Электроэнергию научились получать от тепла человеческого тела

Источник:
Канал «З65»
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Миниатюрный термоэлектрогенератор
Фото: © Xiao Lab

Группа исследователей из Университета Колорадо в Боулдере (США) представила компактное зарядное устройство, вырабатывающее ток благодаря теплу человеческого тела. Энергии от него хватает для работы электронных часов или фитнес-трекера.

Зарядное устройство представляет собой миниатюрный термоэлектрогенератор. Он состоит из эластичного полиэтиленамина, в который встроены тонкие термоэлектрические чипы. Они соединяются между собой с помощью жидкого металла. Прототип устройства представили в двух видах — кольца и браслета, приводит канал «З65» сообщение разработчиков.

На каждый квадратный сантиметр кожного покрова оно может генерировать напряжение около одного вольта. По подсчетам ученых, во время прогулки такая зарядка-браслет сможет вырабатывать около пяти вольт — больше, чем батарейки электронных часов.

Термоэлектрические генераторы существуют уже давно. Они представляют собой спайку двух проводников или полупроводников (термопара), концы которых находятся при разной температуре. За счет теплового движения электронов в цепи возникает ток.

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