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Новосибирский авиазавод построит три ударных «Охотника»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Минобороны России

Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ) построит еще три опытных образца тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов БПЛА С-70 — второго, третьего и четвертого. По плану они должны быть последовательно подключены к летным испытаниям в течение 2022-2023 годов», — рассказал РИА Новости источник.

По его словам, тяжелый БПЛА С-70 станет многофункциональной машиной с возможностью работы по всем типам как воздушных, так и наземных целей.

В концепции боевого применения «Охотника» сделана ставка на снижение заметности во всех диапазонах, большую дальность полета, применение дальнобойного высокоточного вооружения и высокую интеллектуализацию борта.

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С-70 «Охотник» выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Согласно данным открытых источников, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Дозвуковая максимальная скорость полета — до 1000 километров в час.

Серийные поставки «Охотников» в Воздушно-космические силы планируется начать с 2024 года.

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