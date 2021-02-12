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Новый сезон проекта «Голос. Дети» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой Первого канала

Премьера восьмого сезона детского «Голоса» состоится на Первом канале в пятницу, 12 февраля. Зрители увидят первых участников на этапе слепых прослушиваний.

Наставниками нового сезона стали рэперы Баста и Егор Крид, певица Светлана Лобода. Для Крида это дебют в качестве члена жюри «Голоса».

В новом сезоне выступят дети из 47 городов России и зарубежья. Среди участников будут сибиряки — представители Новосибирска, Барнаула и Красноярска.

В прошлом сезоне детского «Голоса» в суперфинал попали Софья Туманова из Новосибирска (команда Валерия Меладзе), Артем Фокин из Севастопаля (команда Полины Гагариной) и Олеся Казаченко из Ногинска (команда Басты). Победу одержала Казаченко.

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