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Астрономы нашли у черных дыр «волосы»

Источник:
Sibnet.ru
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Американские астрофизики нашли у черных дыр «волосы», что поставило под сомнение одну из важнейших гипотез, основанных на теории относительности.

Черные дыры, согласно теории относительности, — довольно простые объекты. Любую из них можно описать всего тремя параметрами: массой, спином (моментом импульса) и зарядом. Вся прочая информация необратимо теряется за горизонтом событий — линия невозврата, из-за которой не может выбраться даже свет.

Отсутствие уникальных характеристик у черных дыр дало повод ученых в шутку заявить, что у этих космических объектов нет волос. Впоследствии эта шутка попала в научный оборот.

Но астрофизики нашли лазейку в этой гипотезе, изучив экстремальные черные дыры. «Это лазейка, через которую волосы могут выбиваться», — приводит Журнал Physical Review D слова одного из авторов исследования Лиора Бурко.

По мнению, эти «волосы» или некий процесс можно обнаружить с помощью детектора гравитационных волн. О том, что этот процесс собой представляет, сказать пока сложно. Впереди — долгие научные исследования.

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