Виктория Боня приняла себя с обнаженной грудью

Экс-участница «Дома 2» Виктория Боня опубликовала в Instagram фото с одной обнаженной грудью и призвала девушек принимать и любить себя.

«Как только вы отпускаете все сомнения, начинаете дышать полной грудью, без напряжения, в своем темпе, освободившись от рамок общества, перестаете бежать за кем-то, потому что боитесь опоздать, тогда начинается ваша настоящая жизнь», — написала Боня под постом.

Подытоживая свое обращения, Виктория Боня отметила, что сама полностью освободилась от страхов, предрассудков и боли.

Уроженка Забайкальского края стала известной после участия в проекте «Дом 2». Проведя на телестройке восемь месяцев, она ушла из шоу и построила карьеру ведущей. Боня была семь лет замужем за бизнесменом из Монако Александром Смерфитом, но в 2017 году пара рассталась, сохранив дружеские отношения. Ведущая воспитывает дочь Анджелину, которой сейчас почти девять лет.