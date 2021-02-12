Виктория Боня приняла себя с обнаженной грудью

Экс-участница «Дома 2» Виктория Боня опубликовала в Instagram
фото с одной обнаженной грудью и призвала девушек принимать и любить себя.
«Как только вы отпускаете все сомнения, начинаете дышать
полной грудью, без напряжения, в своем темпе, освободившись от рамок общества,
перестаете бежать за кем-то, потому что боитесь опоздать, тогда начинается ваша
настоящая жизнь», — написала Боня под постом.
Подытоживая свое обращения, Виктория Боня отметила, что сама
полностью освободилась от страхов, предрассудков и боли.
Уроженка Забайкальского края стала известной после участия в
проекте «Дом 2». Проведя на телестройке восемь месяцев, она ушла из шоу и построила
карьеру ведущей. Боня была семь лет замужем за бизнесменом из Монако
Александром Смерфитом, но в 2017 году пара рассталась, сохранив дружеские
отношения. Ведущая воспитывает дочь Анджелину, которой сейчас почти девять лет.