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Виктория Боня приняла себя с обнаженной грудью

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-участница «Дома 2» Виктория Боня опубликовала в Instagram фото с одной обнаженной грудью и призвала девушек принимать и любить себя.

«Как только вы отпускаете все сомнения, начинаете дышать полной грудью, без напряжения, в своем темпе, освободившись от рамок общества, перестаете бежать за кем-то, потому что боитесь опоздать, тогда начинается ваша настоящая жизнь», — написала Боня под постом.

Подытоживая свое обращения, Виктория Боня отметила, что сама полностью освободилась от страхов, предрассудков и боли.

Уроженка Забайкальского края стала известной после участия в проекте «Дом 2». Проведя на телестройке восемь месяцев, она ушла из шоу и построила карьеру ведущей. Боня была семь лет замужем за бизнесменом из Монако Александром Смерфитом, но в 2017 году пара рассталась, сохранив дружеские отношения. Ведущая воспитывает дочь Анджелину, которой сейчас почти девять лет.


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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

pojarnik

если на космодроме воровали то тут начальство себя не обидело и это везде также и врачам не платят за...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.
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