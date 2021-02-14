Ученые объяснили, почему людям нравится грустная музыка

Японские ученых во главе Аи Каваками выяснили, почему людям нравится грустная музыка. Как оказалось, музыкальная грусть приводит к неожиданным переживаниям.

Исследователи провели исследование с 44 добровольцами, среди которых как профессиональные музыканты, так и люди, далекие от музыки. Им дали прослушать грустные и веселые мелодии. После участники эксперимента описали свои чувства.

То, что называется в музыке грустью, на самом деле включает в себя и романтику, и печаль. В отличие от повседневной жизни, печаль, которая передается через искусство, почти всегда ощущается как приятное переживание, поскольку не ассоциируется с реальными проблемами, приводит Naked Science работу ученых.

Более того, грустные мелодии помогают людям справиться с неприятными переживаниями в их жизни. Такая музыка не содержат прямого сообщения об опасности. Она вытесняет из эмоциональной сферы человека настоящую печаль.