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Ученые объяснили, почему людям нравится грустная музыка

Источник:
Naked Science
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Фото: © Sibnet.ru

Японские ученых во главе Аи Каваками выяснили, почему людям нравится грустная музыка. Как оказалось, музыкальная грусть приводит к неожиданным переживаниям.

Исследователи провели исследование с 44 добровольцами, среди которых как профессиональные музыканты, так и люди, далекие от музыки. Им дали прослушать грустные и веселые мелодии. После участники эксперимента описали свои чувства.

То, что называется в музыке грустью, на самом деле включает в себя и романтику, и печаль. В отличие от повседневной жизни, печаль, которая передается через искусство, почти всегда ощущается как приятное переживание, поскольку не ассоциируется с реальными проблемами, приводит Naked Science работу ученых.

Более того, грустные мелодии помогают людям справиться с неприятными переживаниями в их жизни. Такая музыка не содержат прямого сообщения об опасности. Она вытесняет из эмоциональной сферы человека настоящую печаль.

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